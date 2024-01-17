Путин поручил рассмотреть смягчение наказаний за ненасильственные преступления
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность смягчения наказаний за ненасильственные преступления. Об этом глава государства заявил по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"[Необходимо] проанализировать правоприменительную практику по преступлениям, совершённым без применения насилия или угрозы его применения, и при необходимости представить предложения по её совершенствованию, в том числе в части, касающейся смягчения ответственности за совершение указанных преступлений, путём внесения изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство", — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Соответствующее поручение дано Правительству совместно с Госдумой, Верховным судом и Генпрокуратурой при участии Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, а также Общественной палаты. Ответственными назначены Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Вячеслав Лебедев и Игорь Краснов. Они представят наработки до 1 июля 2024 года.
Вместе с тем глава государства Владимир Путин поручил кабмину подумать о мерах поддержки россиянок, которые пусть и не были в официальном браке с погибшими участниками СВО, но жили вместе или имели общих детей. Им предлагается оказать помощь, в том числе финансовую, медицинскую и по ряду других вопросов.
Kremlin.ru