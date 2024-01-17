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17 января, 09:14

Путин поручил продумать, как защитить российских учителей от травли в Интернете

Президент России Владимир Путин поручил продумать, как защитить репутацию учителей в Интернете. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных 17 января на сайте Кремля.

Согласно указанию, необходимо провести анализ и разработать способы защиты репутации педагогов, включая аспекты, связанные с их упоминанием в публикациях в различных социальных сетях. Правительству России в сотрудничестве с Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества нужно это сделать до 1 июля 2024 года.

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А ранее Путин поручил правительству подумать о мерах поддержки россиянок, которые не состояли в браке с погибшими участниками специальной военной операции, но либо совместно проживали, либо имели общих детей.

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Kremlin.ru

Александра Мышляева
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