Путин поручил продумать, как защитить российских учителей от травли в Интернете
Президент России Владимир Путин поручил продумать, как защитить репутацию учителей в Интернете. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных 17 января на сайте Кремля.
Согласно указанию, необходимо провести анализ и разработать способы защиты репутации педагогов, включая аспекты, связанные с их упоминанием в публикациях в различных социальных сетях. Правительству России в сотрудничестве с Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества нужно это сделать до 1 июля 2024 года.
А ранее Путин поручил правительству подумать о мерах поддержки россиянок, которые не состояли в браке с погибшими участниками специальной военной операции, но либо совместно проживали, либо имели общих детей.
Kremlin.ru