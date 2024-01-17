Замминистра науки Британии не смог отличить Марс от Солнца

Заместитель министра науки, инноваций и технологий Великобритании Эндрю Гриффит во время посещения Музея наук в Лондоне не смог отличить Марс от Солнца и Юпитер от Сатурна, пишет издание House. Отметим, что в ведении замминистра находятся космические проекты.

"Всё становится понятно, когда он указывает на подвешенную в Музее науки сферу, которая меняет свой вид от планеты к планете, и заявляет: "А это у нас Марс!", после чего сотрудник мягко сообщает ему, что на самом деле это Солнце. Не успокоившись, Гриффит восклицает: "Вот это — Сатурн!", когда планета меняется. Сотрудник вмешивается: "Нет, нет, это — Юпитер", — сказано в статье.

Сам политик рассказал, что ещё привыкает к новой должности, а также отметил, что он — не "энциклопедия", поэтому всё на свете знать не обязан.