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17 января, 14:26

Замминистра науки Британии не смог отличить Марс от Солнца

House: Британский замминистра науки Гриффит не смог отличить Солнце от Марса

Заместитель министра науки, инноваций и технологий Великобритании Эндрю Гриффит во время посещения Музея наук в Лондоне не смог отличить Марс от Солнца и Юпитер от Сатурна, пишет издание House. Отметим, что в ведении замминистра находятся космические проекты.

"Всё становится понятно, когда он указывает на подвешенную в Музее науки сферу, которая меняет свой вид от планеты к планете, и заявляет: "А это у нас Марс!", после чего сотрудник мягко сообщает ему, что на самом деле это Солнце. Не успокоившись, Гриффит восклицает: "Вот это — Сатурн!", когда планета меняется. Сотрудник вмешивается: "Нет, нет, это — Юпитер", — сказано в статье.

Сам политик рассказал, что ещё привыкает к новой должности, а также отметил, что он — не "энциклопедия", поэтому всё на свете знать не обязан.

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А ранее Лайф рассказывал о другом курьёзном случае с политиком. Вице-канцлер и федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек пришёл в мечеть Султана Кабуса в столице Омана Маскате, надев носки разного цвета. Кадры посещения святого для оманских арабов места экстравагантно одетым немецким политиком разлетелись в социальных сетях.

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ТАСС / Zuma

Александра Мышляева
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