В России подумывают возродить советский способ борьбы с пьянством Эксперт Муслимов призвал возродить советские санатории для борьбы с алкоголизмом 17 января, 11:21 В России предложили возродить санатории для алкоголиков. Обложка © Freepik

В России нужно возродить практику санаторно-курортного лечения для граждан, страдающих алкогольной зависимостью. Об этом рассказал "Газете.ru" член Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов.

"Первое, что нужно сделать на государственном уровне, — это вернуть практику санаторно-курортного лечения, популярную во времена СССР. Ежегодно миллионы граждан отправлялись в санатории, чтобы восстановить здоровье и силы", — уточнил он.

По его мнению, человек тянется к бутылке, когда морально и физически измотан, а значит, бороться нужно не со следствием, а с причиной. Муслимов уверен, что санаторное лечение поможет согражданам восстановить своё эмоциональное состояние и "перезагрузиться", поэтому проблема алкоголизма решится сама собой.

Эксперт добавил, что сейчас россияне не могут позволить себе отдых за границей, поэтому туристов нужно переориентировать на путешествия по России, в том числе сделав акцент на санатории. И, конечно, сами работодатели должны отслеживать изменения в сотрудниках, которые могут начать страдать синдромом выгорания на работе и от этого пристраститься к спиртному.

Ранее СМИ со ссылкой на Росстат сообщили, что в 2022 году в России зафиксировали 54,2 тысячи пациентов со впервые выявленной алкогольной зависимостью, тогда как с 2010 по 2021 год их количество сократилось почти вдвое — со 100 до 53 тысяч.

Авторы Татьяна Миссуми