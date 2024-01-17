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17 января, 12:34

В Подмосковье неизвестные обстреляли автобус хоккейной команды "СКА-Карелия"

Хоккеисты "СКА-Карелия". Обложка © t.me / МХК "СКА-Карелия"

Хоккеисты "СКА-Карелия". Обложка © t.me / МХК "СКА-Карелия"

В Подмосковье неизвестные с прибалтийскими номерами пытались подстрелить водителя автобуса, который вёз команду Молодёжной хоккейной лиги домой после победного матча. Об этом сообщает SHOT.

Последствия выстрела. Фото © t.me / SHOT

Последствия выстрела. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне вечером, когда автобус с командой "СКА-Карелия" выехал со стадиона "Балашиха арена". Он направлялся в Кондопогу, однако на шоссе Энтузиастов с автобусом поравнялся автомобиль Audi A6 из Прибалтики, и уже через мгновение произошёл громкий хлопок — неизвестные выстрелили в стекло рядом с водителем, после чего поспешили скрыться с места. Во время инцидента в автобусе находилось 32 пассажира. К счастью, пострадавших среди хоккеистов, которые в матче регулярного чемпионата МХЛ обыграли "Русских витязей" со счётом 4:1, нет.

Теперь в деле разбираются правоохранители. Сотрудники полиции выясняют, из какого оружия стреляли нападавшие. По предварительным данным, это был травматический пистолет.

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Николь Вербер
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