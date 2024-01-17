В Подмосковье неизвестные обстреляли автобус хоккейной команды "СКА-Карелия"
Хоккеисты "СКА-Карелия". Обложка © t.me / МХК "СКА-Карелия"
В Подмосковье неизвестные с прибалтийскими номерами пытались подстрелить водителя автобуса, который вёз команду Молодёжной хоккейной лиги домой после победного матча. Об этом сообщает SHOT.
Последствия выстрела. Фото © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, всё произошло накануне вечером, когда автобус с командой "СКА-Карелия" выехал со стадиона "Балашиха арена". Он направлялся в Кондопогу, однако на шоссе Энтузиастов с автобусом поравнялся автомобиль Audi A6 из Прибалтики, и уже через мгновение произошёл громкий хлопок — неизвестные выстрелили в стекло рядом с водителем, после чего поспешили скрыться с места. Во время инцидента в автобусе находилось 32 пассажира. К счастью, пострадавших среди хоккеистов, которые в матче регулярного чемпионата МХЛ обыграли "Русских витязей" со счётом 4:1, нет.
Теперь в деле разбираются правоохранители. Сотрудники полиции выясняют, из какого оружия стреляли нападавшие. По предварительным данным, это был травматический пистолет.
А в Санкт-Петербурге сегодня пассажир легковушки открыл стрельбу по пешеходу, который опасно сманеврировал прямо перед авто, перебегая дорогу. В итоге машина остановилась, а из салона вышел мужчина, полный решимости наказать беспечного нарушителя ПДД. Вот только выбрал он не самый лучший способ. В городе для поиска стрелявших пришлось объявлять план "Перехват".