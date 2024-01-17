Башкирия представила арт-объект в виде шапки кашмау на выставке "Россия"

Новый арт-объект в виде национального женского головного убора представили организаторы башкирского стенда на выставке-форуме "Россия". Об этом сообщили в пресс-службе региона. Там отметили, что экспонат создавался из 45 метров ткани и двух с половиной тысяч шаров, смонтированных к каркасу.

"Стенд Башкортостана на выставке "Россия" в Москве украсил арт-объект в виде национального женского головного убора кашмау. Традиционный башкирский женский головной убор обычно украшался монетками, подвесками и различными бусинками. Изготовленный в виде арт-объекта, он теперь привлекает внимание посетителей", — сообщили региональные власти.

Создатели арта подчеркнули, что для изготовления крупных монет использовалась специальная технология нанесения рисунка на зеркальные поверхности. Отмечается, что головной убор кашмау обрядовый, его носили со дня свадьбы и до зрелого возраста, после чего снимали, а вместо него начинали носить головной убор тастар.

В сообщении подчеркнули, что в павильоне "Башкирия" можно оценить культурный, туристический, инвестиционный и промышленный потенциал региона. На стенде, оформленном в виде космолёта, для посетителей организованы виртуальные туры, тематические мероприятия, концерты артистов, фермерская ярмарка и презентация проекта "Кино Башкортостана".

Там также отметили, что на выставке начала работу Неделя народного творчества "Живые традиции Башкортостана". Организаторы подготовили программу, которая позволит окунуться в традиции и аутентичную атмосферу башкирского народа, а также получить представление о национальной культуре республики.