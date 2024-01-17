Путин рассказал о росте зарплат в России в 2023 году

Инфляция в России составляет 7,4%, и президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что правительство совместно с Центробанком сможет её снизить. Об этом глава государства заявил на совещании с кабмином.

При этом президент рассказал и об экономических успехах: за десять месяцев прошлого года реальный рост заработной платы составил 7,7%. Также хорошие показатели продемонстрировали промышленное производство, строительство, сельское хозяйство, туризм, грузооборот.

А ранее Владимир Путин рассказал, что Россия сегодня укрепляется по всем векторам, включая экономику. Как отметил глава государства, российская экономика по паритету покупательной способности сейчас занимает первое место в Европе и пятое в мире, несмотря на все ограничения и сложности. Однако, по его словам, нам предстоит ещё многое сделать для укрепления независимости, суверенитета, прежде всего в технологической сфере и в других важных экономических направлениях.