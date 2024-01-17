Замглавы петербургского Водоканала, занимавшегося откатами, отправили в СИЗО

Заместителя генерального директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Вадима Чернышова отправили в СИЗО за дело о махинациях при проведении конкурса. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Чернышова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2023 году Чернышов заключил с ООО "Кварта" договор на уборку и обслуживание зданий и территорий вокруг объектов ГУП стоимостью 528 млн рублей, что почти на 126 млн рублей дороже предложения от другого коллективного участника конкурса ("Городские системы"). Замглавы обеспечил победу "Кварте", предоставив представителю компании конкурсную документацию, включая техническое задание, до размещения извещения о проведении конкурса, дав фирме преимущество, что является незаконным.

В мае Чернышов узнал, что "Городские системы" снова участвуют в конкурсе и предлагают сумму 402 млн рублей. От своих подчинённых замглавы потребовал незаконно отклонить эту заявку, что те и сделали, опасаясь давления на работе.