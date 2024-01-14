Осуждённый за коррупцию бывший мэр Владивостока Гуменюк отправился на СВО

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, приговорённый к 12 годам лишения свободы за взяточничество, отправился в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил его адвокат Александр Китаев.

"Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря должен был явиться в войсковую часть. Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов", — рассказал он "Коммерсанту".