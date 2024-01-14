Осуждённый за коррупцию бывший мэр Владивостока Гуменюк отправился на СВО
Олег Гуменюк. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, приговорённый к 12 годам лишения свободы за взяточничество, отправился в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил его адвокат Александр Китаев.
"Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря должен был явиться в войсковую часть. Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов", — рассказал он "Коммерсанту".
На сайте администрации Владивостока указывалось, что с 1985 по 1987 год Гуменюк проходил службу в Военно-морском флоте СССР.
Напомним, Олега Гуменюка арестовали в октябре 2021 года. По версии следствия, с 2019 по 2021 год бывший чиновник нечестным путём заработал более 19,5 миллиона рублей. В марте 2022 года имущество экс-мэра арестовали по решению суда, а в ноябре его посредника по коррупционным махинациям приговорили к четырём годам лишения свободы. Сам Гуменюк получил свой срок 18 января 2023 года — 16,5 года и штраф в 150 миллионов рублей. Позже приговор был смягчён до 12 лет, а размер штрафа — до 140 миллионов рублей. А в октябре прошлого года суд прекратил производство по ещё одному уголовному делу в отношении Гуменюка из-за истечения срока давности.