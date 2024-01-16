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16 января, 11:29

В Петербурге вскрыли махинации замглавы водоканала с тендерами на 100 млн

СК задержал замдиректора "Водоканала Санкт-Петербурга" Вадима Чернышова

Следственный комитет Северной столицы вчера, 15 января, задержал заместителя директора "Водоканала Санкт-Петербурга" Вадима Чернышова, который подозревается в мошенничестве. По информации 47news, 53-летнему сотруднику коммунального предприятия вменяется статья о превышении должностных полномочий.

Согласно предварительным данным следствия, Чернышов завышал стоимость при проведении конкурсов, тогда как победу в них одерживала подконтрольная организация. Мог быть нанесён ущерб в размере около 100 миллионов рублей.

В пресс-службе "Водоканала" журналистам ответили, что руководство не может комментировать следственные мероприятия, однако "всецело сотрудничает и оказывает необходимое содействие правоохранительным органам".

В Барнауле за крупную взятку задержали заместителя мэра
В Барнауле за крупную взятку задержали заместителя мэра

Ранее Лайф писал, что следователи задержали мэра Кургана за халатность. На неё обратили внимание после гибели нескольких местных жителей в ходе лесных пожаров весной 2023 года. Позже в городской администрации сообщили, что глава города сложила полномочия по собственному желанию.

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ТАСС / Алексей Смышляев

Ян Поланин
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