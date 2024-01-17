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В СПЧ оценили поручения Путина по итогам прошедшей встречи

Правозащитник Ахмедова назвала важнейшее поручение Путина после встречи с СПЧ

17 января, 13:32
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Правозащитник и член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова ответила Лайфу на вопрос, какое поручение президента РФ Владимира Путина стало наиболее важным по итогам его встречи с СПЧ.

Безусловно, это меры поддержки гражданских жён погибших бойцов СВО. Кстати, президент во время нашей встречи с ним сам озвучил это предложение в ответ на предложения Юлии Белеховой (член СПЧ. — Прим. Лайфа) о поддержке семей участников СВО,

Марина Ахмедова

правозащитник, член СПЧ

Также, по словам Ахмедовой, очень важно, что Путин пообещал изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным и рассмотреть возможность его распространения в других субъектах РФ. Правозащитник пояснила, что сама много раз была в этом регионе и помогала тюменской ночлежке, досконально изучив опыт работы с бездомными.

Ахмедова напомнила, что два года назад уже общалась с президентом по поводу необходимости продолжить дело доктора Лизы по лечению бездомных с хроническими заболеваниями. Речь идёт о плановой, а не экстренной медицинской помощи, уточнила она. Правозащитник подчеркнула, что Путин всегда прислушивается к СПЧ и реагирует на все предложения.

В СПЧ рассказали об активном диалоге Путина с правозащитниками
В СПЧ рассказали об активном диалоге Путина с правозащитниками

Напомним, президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с Советом по правам человека (СПЧ). В частности, он предложил правительству подумать о мерах поддержки россиянок, которые не состояли в браке с погибшими участниками СВО, но либо совместно проживали, либо имели общих детей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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