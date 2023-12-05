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5 декабря, 15:03

В СПЧ рассказали об активном диалоге Путина с правозащитниками

Ответственный секретарь СПЧ Точёнов: Путин активно участвовал в нашем диалоге

Ответственный секретарь Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точёнов рассказал об обстановке, которая накануне царила на ежегодном заседании с участием Владимира Путина. По словам собеседника Лайфа, Совет подвёл промежуточный итог своей работы, в первую очередь по личным поручениям главы государства, а также наметил главный тренд на текущую и будущую работу, и этот тренд — своевременность.

"С одной стороны, ни для кого не секрет, и президент об этом тоже говорил, что вот буквально на днях частично обновился состав нашего совета. Такие замены происходят уже несколько лет — время бежит, задачи меняются, и нужны соответствующие люди под эти задачи", — пояснил Точёнов.

Собеседник Лайфа отметил, что на вчерашней встрече был рассмотрен целый комплекс тем, которыми Совет занимается регулярно. Это проблемы, связанные поддержкой участников специальной военной операции и их семей, это вопросы народосбережения в широком смысле слова. Это здравоохранение, образование, пенитенциарная система, экология, защита наших сограждан за рубежом и целый комплекс других вопросов.

"Характерная черта вчерашней встречи была в том, что какая-то такая у нас спокойная, тем не менее рабочая, доброжелательная обстановка была в выступлениях, которые были направлены именно на защиту, развитие прав гражданина и человека в нашей стране. И президент на это очень активно реагировал, на все наши предложения", — добавил ответственный секретарь СПЧ.

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Лайф напоминает, что член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний. И глава государства с этими доводами согласился.

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Kremlin.ru

Ольга Годуненко
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