В СПЧ рассказали об активном диалоге Путина с правозащитниками

Ответственный секретарь Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точёнов рассказал об обстановке, которая накануне царила на ежегодном заседании с участием Владимира Путина. По словам собеседника Лайфа, Совет подвёл промежуточный итог своей работы, в первую очередь по личным поручениям главы государства, а также наметил главный тренд на текущую и будущую работу, и этот тренд — своевременность.

"С одной стороны, ни для кого не секрет, и президент об этом тоже говорил, что вот буквально на днях частично обновился состав нашего совета. Такие замены происходят уже несколько лет — время бежит, задачи меняются, и нужны соответствующие люди под эти задачи", — пояснил Точёнов.

Собеседник Лайфа отметил, что на вчерашней встрече был рассмотрен целый комплекс тем, которыми Совет занимается регулярно. Это проблемы, связанные поддержкой участников специальной военной операции и их семей, это вопросы народосбережения в широком смысле слова. Это здравоохранение, образование, пенитенциарная система, экология, защита наших сограждан за рубежом и целый комплекс других вопросов.