В СПЧ рассказали об активном диалоге Путина с правозащитниками
Ответственный секретарь СПЧ Точёнов: Путин активно участвовал в нашем диалоге
Ответственный секретарь Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точёнов рассказал об обстановке, которая накануне царила на ежегодном заседании с участием Владимира Путина. По словам собеседника Лайфа, Совет подвёл промежуточный итог своей работы, в первую очередь по личным поручениям главы государства, а также наметил главный тренд на текущую и будущую работу, и этот тренд — своевременность.
"С одной стороны, ни для кого не секрет, и президент об этом тоже говорил, что вот буквально на днях частично обновился состав нашего совета. Такие замены происходят уже несколько лет — время бежит, задачи меняются, и нужны соответствующие люди под эти задачи", — пояснил Точёнов.
Собеседник Лайфа отметил, что на вчерашней встрече был рассмотрен целый комплекс тем, которыми Совет занимается регулярно. Это проблемы, связанные поддержкой участников специальной военной операции и их семей, это вопросы народосбережения в широком смысле слова. Это здравоохранение, образование, пенитенциарная система, экология, защита наших сограждан за рубежом и целый комплекс других вопросов.
"Характерная черта вчерашней встречи была в том, что какая-то такая у нас спокойная, тем не менее рабочая, доброжелательная обстановка была в выступлениях, которые были направлены именно на защиту, развитие прав гражданина и человека в нашей стране. И президент на это очень активно реагировал, на все наши предложения", — добавил ответственный секретарь СПЧ.
Лайф напоминает, что член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва попросила президента России Владимира Путина рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. В качестве примера она привела приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний. И глава государства с этими доводами согласился.