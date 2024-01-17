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17 января, 13:37

В Минобороны назвали одну из вероятных причин вынужденной посадки Ми-8 под Брянском

МО РФ: Ми-8 экстренно сел в Брянской области из-за технической неисправности

Причиной вынужденной посадки вертолёта Ми-8 в Брянской области могла стать техническая неисправность. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что никто из экипажа вертолёта не пострадал.

Вертолёт Ми-8, упавший под Брянском. Видео © LIFE

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф сообщал, что вертолёт совершил аварийную посадку на трассе в Брянской области, оборвав линии электропередачи. Сейчас в двух районах — Брасовском и Комаричском — подача электричества уже восстановлена за счёт дополнительных источников питания.

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LIFE

Александра Мышляева
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