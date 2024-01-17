В Минобороны назвали одну из вероятных причин вынужденной посадки Ми-8 под Брянском
МО РФ: Ми-8 экстренно сел в Брянской области из-за технической неисправности
Причиной вынужденной посадки вертолёта Ми-8 в Брянской области могла стать техническая неисправность. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что никто из экипажа вертолёта не пострадал.
Вертолёт Ми-8, упавший под Брянском. Видео © LIFE
"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что вертолёт совершил аварийную посадку на трассе в Брянской области, оборвав линии электропередачи. Сейчас в двух районах — Брасовском и Комаричском — подача электричества уже восстановлена за счёт дополнительных источников питания.
LIFE