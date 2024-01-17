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Суд оштрафовал блогера-иноагента Николая Соболева* на 35 тысяч рублей

17 января, 13:36
Блогер-иногент Николай Соболев*. Обложка © YouTube / SOBOLEV

Блогер-иногент Николай Соболев*. Обложка © YouTube / SOBOLEV

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал блогера Николая Соболева* на 35 тысяч рублей за отсутствие иноагентской маркировки.

"29 мая 2023 года в телеграм-канале Соболев* распространил материал без указания на то, что информация произведена, распространена и (или) направлена иностранным агентом и (или) касается деятельности иностранного агента, что привело к нарушению прав граждан на получение достоверной информации", — заявили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Сам Соболев* в суд не явился и в управление Роскомнадзора объяснения также не предоставлял.

Миллионеры и не очень: Как готовились к отъезду из России блогеры Лазутин, Соболев и Гасанов
Миллионеры и не очень: Как готовились к отъезду из России блогеры Лазутин, Соболев и Гасанов

Напомним, блогер Николай Соболев* был внесён Минюстом РФ в список иноагентов ещё 3 февраля 2023 года. Вместе с ним тогда в реестр попали ведущий шоу "Популярная политика" Александр Макашенец*, авторы романов "Лето в пионерском галстуке" и "О чём молчит ласточка" Елена Прокашева* и Екатерина Дудко*.

* Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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