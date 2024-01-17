Синоптик развеял миф о крещенских морозах

На Крещение, 19 января, не существует определённого понижения температуры, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он рассказал, что в этот день могут наступить как морозы, так и потепление.

"В целом этот день, если анализировать метеорологическую статистику, ничем не отличается от других. На Крещение не бывает в среднем понижения (температуры)", — сказал Вильфанд на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Он отметил, что метеорологическая станция на ВДНХ зафиксировала, что абсолютный максимум температуры в столице для 19 января был в 2007 году и составил плюс 6,3 градуса, а минимум — 19 января 2008 года, тогда на улице было минус 30,8 градуса.