Путин назвал главную задачу гаишников в России

Задача сотрудников Госавтоинспекции — не ловить кого бы то ни было, а обеспечивать безопасность на дорогах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства рассказал о своём удивлении, когда узнал, что регистрацией аэродромной техники занимался Минсельхоз. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что это всё "исторически началось" с момента, когда в СССР регистрацией тракторов и комбайнов занимался Минсельхоз, чтобы не перегружать ГАИ.

"Чтобы гаишники не ловили трактористов и комбайнеров по дороге, по полям", — добавил Мантуров. "Задача гаишников — не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП", — отметил Путин.