Путин назвал главную задачу гаишников в России
Путин: Задача гаишников не ловить людей, а обеспечивать безопасность
Работа сотрудников ДПС в Москве. Обложка © Агентство "Москва"
Задача сотрудников Госавтоинспекции — не ловить кого бы то ни было, а обеспечивать безопасность на дорогах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
Глава государства рассказал о своём удивлении, когда узнал, что регистрацией аэродромной техники занимался Минсельхоз. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что это всё "исторически началось" с момента, когда в СССР регистрацией тракторов и комбайнов занимался Минсельхоз, чтобы не перегружать ГАИ.
"Чтобы гаишники не ловили трактористов и комбайнеров по дороге, по полям", — добавил Мантуров.
"Задача гаишников — не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП", — отметил Путин.
Остановка сотрудниками ДПС является рядовым случаем в жизни любого автолюбителя, однако важно знать ряд тонкостей, чтобы при общении со стражем порядка не наделать грубых ошибок. Об этом читайте в материале Лайфа.