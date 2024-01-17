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17 января, 13:49

Путин назвал главную задачу гаишников в России

Путин: Задача гаишников не ловить людей, а обеспечивать безопасность

Работа сотрудников ДПС в Москве. Обложка © Агентство "Москва"

Работа сотрудников ДПС в Москве. Обложка © Агентство "Москва"

Задача сотрудников Госавтоинспекции — не ловить кого бы то ни было, а обеспечивать безопасность на дорогах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства рассказал о своём удивлении, когда узнал, что регистрацией аэродромной техники занимался Минсельхоз. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что это всё "исторически началось" с момента, когда в СССР регистрацией тракторов и комбайнов занимался Минсельхоз, чтобы не перегружать ГАИ.

"Чтобы гаишники не ловили трактористов и комбайнеров по дороге, по полям", — добавил Мантуров.

"Задача гаишников — не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП", — отметил Путин.

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Остановка сотрудниками ДПС является рядовым случаем в жизни любого автолюбителя, однако важно знать ряд тонкостей, чтобы при общении со стражем порядка не наделать грубых ошибок. Об этом читайте в материале Лайфа.

Александра Вишнякова
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