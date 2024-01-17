На Крещение в Санкт-Петербурге оборудуют более 20 купелей

Петербургские власти организовали для жителей и гостей Северной столицы места для купания в прорубях на Крещение в четверг и пятницу, 18 и 19 января. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Более 20 купелей обустроят в Санкт-Петербурге на Крещение. Видео © телеканал "Санкт-Петербург"

Так, в 12 районах города оборудовали 22 купели. При этом администрация города позаботилась и о безопасности купающихся, которую будут обеспечивать более 280 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Также в местах купания будут дежурить и медики, готовые в любой момент оказать необходимую помощь.

Петербуржцам напомнили, что для окунания необходимо выбирать только специально оборудованные места. Полный список адресов таких купелей опубликован на сайте Комитета по вопросам законности и правопорядка.