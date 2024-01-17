В Эстонии решили не переносить "Бронзового солдата" из-за угрозы протестов
Премьер Эстонии Каллас заявила, что переносить "Бронзового солдата" не будут
Памятник Воину-Освободителю ("Бронзовый солдат") на Военном кладбище. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Эстонские власти пока не намерены заниматься переносом памятника Воину-Освободителю, который известен как "Бронзовый солдат". Об этом сказала премьер-министр страны Кая Каллас, выступая в парламенте.
"У нас сейчас нет плана по переносу "Бронзового солдата", — ответила глава кабмина на вопрос одного из депутатов.
Как пояснила Каллас, демонтаж монумента вызовет очередные беспорядки и протесты в стране. Она добавила, что русскоговорящие жители Эстонии тоже должны рассматриваться как часть общества, поэтому "Бронзового солдата" нельзя передвигать по желанию ряда чиновников.
Напомним, что памятник Воину-Освободителю воздвигли в 1947 году на холме Тынисмяги прямо в центре Таллина. Но в 2007 году по приказу правительства "Бронзовый солдат" был перенесён из центральной части города на Воинское кладбище. В последние годы в Эстонии всё чаще звучат голоса о сносе монумента. Но пока парламент страны отклонил законопроект о сносе советских памятников.