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В Эстонии решили не переносить "Бронзового солдата" из-за угрозы протестов

Премьер Эстонии Каллас заявила, что переносить "Бронзового солдата" не будут

17 января, 14:26
Памятник Воину-Освободителю ("Бронзовый солдат") на Военном кладбище. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Памятник Воину-Освободителю ("Бронзовый солдат") на Военном кладбище. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Эстонские власти пока не намерены заниматься переносом памятника Воину-Освободителю, который известен как "Бронзовый солдат". Об этом сказала премьер-министр страны Кая Каллас, выступая в парламенте.

"У нас сейчас нет плана по переносу "Бронзового солдата", ответила глава кабмина на вопрос одного из депутатов.

Как пояснила Каллас, демонтаж монумента вызовет очередные беспорядки и протесты в стране. Она добавила, что русскоговорящие жители Эстонии тоже должны рассматриваться как часть общества, поэтому "Бронзового солдата" нельзя передвигать по желанию ряда чиновников.

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Напомним, что памятник Воину-Освободителю воздвигли в 1947 году на холме Тынисмяги прямо в центре Таллина. Но в 2007 году по приказу правительства "Бронзовый солдат" был перенесён из центральной части города на Воинское кладбище. В последние годы в Эстонии всё чаще звучат голоса о сносе монумента. Но пока парламент страны отклонил законопроект о сносе советских памятников.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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