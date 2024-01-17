"Под вашим руководством одержим все победы": Жога передал Путину слова поддержки от бойцов СВО

Сопредседатель избирательного штаба, комбат "Спарты" Артём Жога передал Владимиру Путину слова поддержки от жителей Донбасса и от военных, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. В ответ президент попросил Жогу передать бойцам самые наилучшие пожелания и подчеркнул, что никогда о них не забывает.

Артём Жога передал Владимиру Путину слова поддержки от военных из зоны СВО. Видео © LIFE

"Вы не только наш президент, вы верховный главнокомандующий. И ребята высказывают свои положительные эмоции о том, что именно под вашим руководством мы одержим все победы. И можете рассчитывать на поддержку всех ребят на передовой, которых я лично знаю, и они передают от своих братьев по оружию... слова поддержки и пожелания вам сил и здоровья", — сказал Жога во время посещения Путиным избирательного штаба.

"Я об этом никогда не забываю. Будете встречаться с ребятами, самые наилучшие пожелания всем", — ответил глава государства.