"Под вашим руководством одержим все победы": Жога передал Путину слова поддержки от бойцов СВО
Жога передал Путину слова поддержки от военных из зоны СВО
Сопредседатель избирательного штаба, комбат "Спарты" Артём Жога передал Владимиру Путину слова поддержки от жителей Донбасса и от военных, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. В ответ президент попросил Жогу передать бойцам самые наилучшие пожелания и подчеркнул, что никогда о них не забывает.
Артём Жога передал Владимиру Путину слова поддержки от военных из зоны СВО. Видео © LIFE
"Вы не только наш президент, вы верховный главнокомандующий. И ребята высказывают свои положительные эмоции о том, что именно под вашим руководством мы одержим все победы. И можете рассчитывать на поддержку всех ребят на передовой, которых я лично знаю, и они передают от своих братьев по оружию... слова поддержки и пожелания вам сил и здоровья", — сказал Жога во время посещения Путиным избирательного штаба.
"Я об этом никогда не забываю. Будете встречаться с ребятами, самые наилучшие пожелания всем", — ответил глава государства.
Напомним, Владимир Путин сегодня провёл первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России: он приехал в свой избирательный штаб, который находится в Гостином Дворе в Москве. Путин встретился с сопредседателями штаба — народным артистом России Владимиром Машковым, главврачом Московской городской больницы № 52 Марьяной Лысенко и спикером парламента ДНР, комбатом "Спарты" Артёмом Жогой.
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