Госдума проработает идею о смягчении наказаний за ненасильственные преступления

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить предложения по смягчению уголовной ответственности за ненасильственные преступления. Идеи должны предложить комитеты ГД по госстроительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции.

"Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления", — говорится в сообщении пресс-службы Думы.