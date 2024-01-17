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17 января, 15:51

Госдума проработает идею о смягчении наказаний за ненасильственные преступления

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить предложения по смягчению уголовной ответственности за ненасильственные преступления. Идеи должны предложить комитеты ГД по госстроительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции.

"Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления", — говорится в сообщении пресс-службы Думы.

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Напомним, соответствующее поручение Госдуме, Верховному суду и Генпрокуратуре сегодня дал президент РФ Владимир Путин. Участие в проработке вопроса также примут Общественная палата и Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Наработки должны быть представлены до 1 июля 2024 года.

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LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова
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