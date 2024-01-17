Песков: Вопрос амнистии ряда осуждённых женщин прорабатывается

Российские власти прорабатывают вопрос амнистии ряда категорий осуждённых женщин. Эта тема у президента России Владимира Путина на повестке дня, он дал необходимые поручения, сейчас прорабатываются отдельные методы, а также изыскиваются соответствующие юридические формы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".

"Тема амнистии у президента на повестке дня, тем более в этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания совета. Действительно, этот пункт не вошёл в перечень поручений, потому что сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы", — сказал Песков.