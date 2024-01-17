Водитель внедорожника, буксировавший сына на снегокате, накопил 100 штрафов
Машина, водитель которой прицепил к бамперу снегокат с ребёнком. Обложка © t.me / SHOT
Водитель, прицепивший снегокат ребёнка к своему внедорожнику в Свердловской области, оказался отцом малыша и обладателем 100 штрафов на сумму 85 тысяч рублей за нарушения ПДД. Об этом узнал SHOT.
На Урале отец едва не угробил ребёнка, протащив его на снегокате, прикреплённом к машине. Видео © t.me / SHOT
59-летний житель посёлка Бобровский не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Он уже заработал четыре административки за грубые нарушения правил дорожного движения, а также накопил сто штрафов. На этот раз лихач рисковал не только своей жизнью, но и жизнью своего 8-летнего сына. Мужчина уже явился в полицию для дачи показаний.
Напомним, в посёлке Бобровский Свердловской области мужчина прицепил снегокат ребёнка к внедорожнику и промчал его по дороге. На одном из перекрёстков малыш едва не попал под колёса проезжавших машин.