Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Уже 13 человек обварились кипятком при прорыве теплотрассы в Новосибирске

В Белгороде задержали шестого члена банды беспредельщиков по кличке Добрый Малый

Неугомонный Костомаров воспарил над водной гладью

Путин оставил послание для волонтёров своего предвыборного штаба

АвтоВАЗ решил зарегистрировать товарный знак в форме буквы Х

Путин проводит первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России

В Севастополе объявлена воздушная тревога, транспорт остановили

Путин назвал главную задачу гаишников в России

ВС РФ вышли на лидирующие позиции в рейтинге сильнейших армий мира

Вертолёт оборвал ЛЭП при аварийной посадке в Брянской области

Водитель внедорожника, буксировавший сына на снегокате, накопил 100 штрафов

17 января, 16:48
Машина, водитель которой прицепил к бамперу снегокат с ребёнком. Обложка © t.me / SHOT

Машина, водитель которой прицепил к бамперу снегокат с ребёнком. Обложка © t.me / SHOT

Водитель, прицепивший снегокат ребёнка к своему внедорожнику в Свердловской области, оказался отцом малыша и обладателем 100 штрафов на сумму 85 тысяч рублей за нарушения ПДД. Об этом узнал SHOT.

На Урале отец едва не угробил ребёнка, протащив его на снегокате, прикреплённом к машине. Видео © t.me / SHOT

59-летний житель посёлка Бобровский не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Он уже заработал четыре административки за грубые нарушения правил дорожного движения, а также накопил сто штрафов. На этот раз лихач рисковал не только своей жизнью, но и жизнью своего 8-летнего сына. Мужчина уже явился в полицию для дачи показаний.

Два человека пострадали в массовом ДТП с участием 15 машин под Самарой
Два человека пострадали в массовом ДТП с участием 15 машин под Самарой

Напомним, в посёлке Бобровский Свердловской области мужчина прицепил снегокат ребёнка к внедорожнику и промчал его по дороге. На одном из перекрёстков малыш едва не попал под колёса проезжавших машин.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!