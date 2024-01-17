Водитель внедорожника, буксировавший сына на снегокате, накопил 100 штрафов

Водитель, прицепивший снегокат ребёнка к своему внедорожнику в Свердловской области, оказался отцом малыша и обладателем 100 штрафов на сумму 85 тысяч рублей за нарушения ПДД. Об этом узнал SHOT.

59-летний житель посёлка Бобровский не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Он уже заработал четыре административки за грубые нарушения правил дорожного движения, а также накопил сто штрафов. На этот раз лихач рисковал не только своей жизнью, но и жизнью своего 8-летнего сына. Мужчина уже явился в полицию для дачи показаний.