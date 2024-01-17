Регион

Уведомления отключены

17 января, 17:14

Певец Юрий Лоза стал финалистом антипремии по лженауке за теории о плоской Земле

Певец Юрий Лоза. Обложка © LIFE / Владимир Суворов

Певец Юрий Лоза. Обложка © LIFE / Владимир Суворов

Певец Юрий Лоза вошёл в список финалистов антипремии "Почётный академик ВРАЛ-2023". Его выбрали за распространение теорий о плоской Земле, Всемирном потопе 1700-х, лунном заговоре и вреде прививок, рассказал основатель и главный редактор портала "Антропогенез.ру".

"Если Лоза — просто певец, который вдруг ударился в конспирологию, то Клёсов — реальный доктор химических наук, который, к сожалению, занялся продвижением своих лженаучных идей в области генетики. Вертьянов в своё время вызвал шумиху из-за "Учебника биологии на православной основе". Научное сообщество было возмущено, но учебник между тем переиздаётся и в некоторых школах по нему учатся", — рассказал Соколов "Газете.Ru".

Организаторы премии выделили категорию "АПЧХИ" специально для номинации лжемедицины. Соколов отметил, что это решение было принято из-за того, что направление является самым распространённым и вредным видом лженауки. В финал этой категории вышли "травница" и натуропат Евгения Беляевская, академик и практикующий врач-ревматолог и невролог Павел Евдокименко, а также врач-эндокринолог Илья Магеря.

Финал состоится 17 февраля. Как и на любой другой премии, не обойдётся без фирменных статуэток. Соколов рассказал, что лауреат в номинации "ВРАЛ НАРАНЕ" получит статуэтку Грустного рептилоида, а в номинации "АПЧХИ" — Золотую кофейную клизму.

А ранее Лоза раскритиковал тексты исполнителей фестиваля "Песня года". Их композиции показались музыканту смешными и бессмысленными. По его словам, он изучил тексты песен Димы Билана, Ларисы Долиной, Николая Баскова и других представителей российской эстрады, однако не нашёл в них смысла.

Юрий Лоза раскрыл секрет мировых рекордов Мадонны
Юрий Лоза раскрыл секрет мировых рекордов Мадонны
Александра Мышляева
  • Новости
  • Юрий Лоза
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров