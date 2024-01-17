Певец Юрий Лоза стал финалистом антипремии по лженауке за теории о плоской Земле

Певец Юрий Лоза вошёл в список финалистов антипремии "Почётный академик ВРАЛ-2023". Его выбрали за распространение теорий о плоской Земле, Всемирном потопе 1700-х, лунном заговоре и вреде прививок, рассказал основатель и главный редактор портала "Антропогенез.ру".

"Если Лоза — просто певец, который вдруг ударился в конспирологию, то Клёсов — реальный доктор химических наук, который, к сожалению, занялся продвижением своих лженаучных идей в области генетики. Вертьянов в своё время вызвал шумиху из-за "Учебника биологии на православной основе". Научное сообщество было возмущено, но учебник между тем переиздаётся и в некоторых школах по нему учатся", — рассказал Соколов "Газете.Ru".

Организаторы премии выделили категорию "АПЧХИ" специально для номинации лжемедицины. Соколов отметил, что это решение было принято из-за того, что направление является самым распространённым и вредным видом лженауки. В финал этой категории вышли "травница" и натуропат Евгения Беляевская, академик и практикующий врач-ревматолог и невролог Павел Евдокименко, а также врач-эндокринолог Илья Магеря.

Финал состоится 17 февраля. Как и на любой другой премии, не обойдётся без фирменных статуэток. Соколов рассказал, что лауреат в номинации "ВРАЛ НАРАНЕ" получит статуэтку Грустного рептилоида, а в номинации "АПЧХИ" — Золотую кофейную клизму.