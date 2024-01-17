Samsung представил первые в мире смартфоны с ИИ Galaxy AI

Компания Samsung провела ежегодную презентацию Galaxy Unpacked 2024, где представила новую линейку флагманских смартфонов. Самая младшая модель серии получила обозначение Galaxy S24, средняя — Galaxy S24 Plus, а старшая — Galaxy S24 Ultra.

В отличие от своих предшественников 23-го поколения, показанные гаджеты обладают встроенным в интерфейс искусственным интеллектом Galaxy AI, который поможет владельцам устройств решать повседневные и профессиональные задачи. ИИ охватывает десятки функций, например он способен распознавать предметы в объективе камеры и самостоятельно менять настройки фото. Также функция быстро распознаёт живую речь и в режиме реального времени переводит её на любые языки.

Стоимость Samsung Galaxy S24 с 6,2-дюймовым экраном и тремя основными камерами стартует от 799 долларов. S24 Plus с 6,7-дюймовым экраном будет продаваться за 999 долларов, а премиальная модель S24 Ultra с четырьмя камерами и производительным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 обойдётся будущим владельцам в 1299 долларов.