Названо пять болезней, с которыми посещение сауны может завершиться в карете скорой

Многие связанные с мужским здоровьем болезни имеют свойство обостряться при воздействии высоких температур. Посещение бань или саун при наличии таких недугов приводит к серьёзному ухудшению состояния организма, предупредил врач-уролог Батор Гончиков.

По словам медика, основными "стоп-словами" для визита в парилку являются простатит, эпидидимит и орхит. Они подразумевают воспаление предстательной железы, придатка яичка или самого яичка. С ростом температуры неприятные симптомы перечисленных недугов будут лишь усиливаться, появится резкая боль, покраснения и отёк. Ещё от сауны нужно отказаться при расширении вен яичка — варикоцеле. Жар лишь усилит приток крови к мошонке, затруднив её отток.

"Ещё одно заболевание, при котором стоит ограничить посещение сауны, — гидроцеле. Это скопление жидкости в оболочке яичка, вызывающее дискомфорт и увеличение его размера. Повышенная температура в сауне может усилить скопление жидкости, если причиной служил воспалительный процесс", — заключил уролог в беседе с "Газетой.ru".