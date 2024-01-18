В Москве горят знаменитые Усачëвские бани

Пожар произошёл на территории Усачëвских бань в Москве. По данным SHOT, возгорание началось около 7 утра в одном из помещений на втором этаже здания.

Причины пока неизвестны, в эти минуты из окна виден открытый огонь, который также перекинулся на мансарду. На месте сейчас работают пожарные, информации о пострадавших пока не было.