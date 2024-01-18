В Москве горят знаменитые Усачëвские бани
SHOT: В Москве загорелись знаменитые Усачëвские бани
Пожар произошёл на территории Усачëвских бань в Москве. По данным SHOT, возгорание началось около 7 утра в одном из помещений на втором этаже здания.
Причины пока неизвестны, в эти минуты из окна виден открытый огонь, который также перекинулся на мансарду. На месте сейчас работают пожарные, информации о пострадавших пока не было.
Усачëвская баня была построена в 1934 году, в то время она была одной из самых крупных бань в Москве. Это место любили посещать профессора, военные и творческая элита столицы, например, среди частых гостей там были Юрий Гагарин и Юрий Никулин.
Ранее Лайф писал, что в Москве при пожаре в квартире на улице Паустовского погибла пожилая женщина. Ход проверки и установление причин случившегося находится на контроле прокуратуры.
t.me / Усачёвские бани