Проезд по платным трассам в России останется бесплатным для некоторых водителей Власти РФ продлили бесплатный проезд электрокаров по платным трассам в 2024 году 18 января, 07:28 В России продлили бесплатный проезд для электромобилей по платным трассам. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

В наступившем году электромобили вновь смогут бесплатно проезжать по платным участкам федеральных дорог России, льгота начнёт действовать с 19 января. Об этом рассказали журналистам в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Правительство России приняло решение продлить на 2024 год бесплатный проезд для физических лиц — пользователей электромобилей — по платным участкам федеральных автомобильных дорог", — говорится в заявлении.

Эксперимент был начат в рамках проекта "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" в 2023 году. Эксперты позитивно оценили его результаты: почти пять тысяч автомобилистов воспользовались предоставленным правом, выполнив 315 тысяч проездов. Поэтому было решено продлить действие проекта, который касается таких автодорог, как М1, М3, М4, М11, М12, ЦКАД, "Северный обход Одинцова".

Также отмечается, что благодаря эксперименту выросло число электромобилей. Там, где районы близко прилегают к платным трассам, прирост таких машин составил 70%. А предприниматели задумались об увеличении числа зарядных станций на магистралях.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что у Москвы хватает мощностей для обеспечения электромобилей. При увеличении их количества даже до 1 миллиона штук потребление энергии вырастет всего на 4%. В перспективе, отметил мэр, большинство машин на улицах российской столицы должны стать электрическими.

Авторы Татьяна Миссуми