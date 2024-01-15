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15 января, 10:13

Для жителей Дальнего Востока возобновили действие программы "Семейный автомобиль"

Минпромторг расширил программу льготного автокредитования на Дальнем Востоке

Минпромторг в соответствии с поручением президента России Владимира Путина расширит программу льготного автокредитования для многодетных семей, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщил глава ведомства, вице-премьер Денис Мантуров.

"По поручению президента, которое он дал на прошлой неделе в Анадыре, с сегодняшнего дня мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока", — приводит пресс-служба Минпромторга слова министра.

По условиям госпрограммы "Семейный автомобиль" скидка на первоначальный взнос по кредиту составит 25% от стоимости отечественного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Речь идёт о всех моделях авто LADA, ВИС, УАЗ и ГАЗ (массой до трёх с половиной тонн). При этом стоимость машины не должна превышать двух миллионов рублей.

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Таким образом, с 15 января в ДФО программа будет действовать не только для семей с детьми, но и, как и прежде, для медиков, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, а также граждан с инвалидностью. Кроме того, скидка на российские электромобили для всех категорий граждан составляет 35% (но не более 925 тысяч рублей), уточнили в Минпромторге.

Программа "Семейный автомобиль", напомним, стартовала в 2015 году, на льготу могли рассчитывать семьи с двумя и более детьми. Суть проста: государство субсидирует 20% от стоимости автомобиля для всех регионов, кроме Дальнего Востока (там скидка составляет 25%). В феврале 2023 года сообщалось о приостановке льготного автокредитования, однако в марте Минпромторг всё-таки возобновил программу для некоторых категорий россиян.

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Наталья Исакова
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