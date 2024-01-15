Для жителей Дальнего Востока возобновили действие программы "Семейный автомобиль"

Минпромторг в соответствии с поручением президента России Владимира Путина расширит программу льготного автокредитования для многодетных семей, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщил глава ведомства, вице-премьер Денис Мантуров.

"По поручению президента, которое он дал на прошлой неделе в Анадыре, с сегодняшнего дня мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока", — приводит пресс-служба Минпромторга слова министра.

По условиям госпрограммы "Семейный автомобиль" скидка на первоначальный взнос по кредиту составит 25% от стоимости отечественного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Речь идёт о всех моделях авто LADA, ВИС, УАЗ и ГАЗ (массой до трёх с половиной тонн). При этом стоимость машины не должна превышать двух миллионов рублей.

Таким образом, с 15 января в ДФО программа будет действовать не только для семей с детьми, но и, как и прежде, для медиков, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, а также граждан с инвалидностью. Кроме того, скидка на российские электромобили для всех категорий граждан составляет 35% (но не более 925 тысяч рублей), уточнили в Минпромторге.