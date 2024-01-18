Министр обороны Украины отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" 18 января, 07:51 Министр обороны Украины Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / ЕРА / Oleg Petrasyuk

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности". Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на французское МО.

"Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию по соображениям безопасности", — говорится в сообщении.

Он должен был встретиться в Париже со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, вместе министры должны были дать старт конференции по запуску "Артиллерийской коалиции" — одной из рабочих групп по обороне Украины. Умеров всё же запустит "Артиллерийскую конференцию", но по видеосвязи.

А ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об ужасающем уровне коррупции в стране. По его словам, внутренний аудит ведомства за последние четыре месяца выявил нарушений более чем на десять миллиардов гривен. По сегодняшнему курсу эта сумма эквивалентна четверти миллиона долларов.

Авторы Александра Вишнякова