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Канье Уэст "удалил" все зубы и вставил титановую пластину, чтобы походить на кинозлодея

Канье Уэст показал новые титановые зубы, как у героя из фильма о Бонде

18 января, 09:02
Канье Уэст. Обложка © ТАСС / АР / Ashley Landis

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / АР / Ashley Landis

Американский рэпер Канье Уэст полностью удалил себе зубы и поставил титановый протез стоимостью в 850 тысяч долларов, сообщает Daily Mail. Шокирующие кадры своей новой улыбки артист показал в соцсети.

Канье Уэст поставил себе в рот титановый протез. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kanyewest

Канье Уэст поставил себе в рот титановый протез. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kanyewest

Канье Уэст поставил себе в рот титановый протез. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kanyewest

Канье Уэст поставил себе в рот титановый протез. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kanyewest

"Нам было приятно работать с Канье на каждом этапе процесса. Его подход к созданию уникального искусства выходит за рамки стоматологического прогресса. Объединение его видения со стоматологической наукой создало этот эпический образ", — цитирует издание доктора Томаса Коннелли.

Рэпер признался, что просто хочет походить на злодея Челюсти из киноленты о Джеймсе Бонде. А пока поклонники Уэста пребывают в шоке, издание Сomplex поспешило всех успокоить и уточнило, что музыкант, вероятнее всего, не удалял зубы, а поставил пластинки поверх них, процедура называется "несъёмное протезирование".

Злодей Челюсти из киноленты о Джеймсе Бонде. Кадр из фильма © Kinopoisk.ru / "Шпион, который меня любил". Режиссёр Льюис Гилберт, сценаристы Кристофер Вуд, Ричард Мэйбаум, Ян Флеминг

Злодей Челюсти из киноленты о Джеймсе Бонде. Кадр из фильма © Kinopoisk.ru / "Шпион, который меня любил". Режиссёр Льюис Гилберт, сценаристы Кристофер Вуд, Ричард Мэйбаум, Ян Флеминг

Такие накладки на зубы — грилзы — действительно обошлись Уэсту очень дорого, так как они сделаны из сплава титана, палладия, платины и других драгоценных металлов.

Ким Кардашьян поделилась фото в шапке-ушанке и шубе и нарвалась на приглашение в Россию
Ким Кардашьян поделилась фото в шапке-ушанке и шубе и нарвалась на приглашение в Россию

Ранее американский рэпер Канье Уэст на иврите извинился перед всем еврейским народом за антисемитские высказывания. Он пообещал искупить вину и контролировать вспышки гнева.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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