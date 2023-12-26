Канье Уэст неожиданно покаялся перед евреями на иврите и взмолил об искуплении

"Я не собирался причинять боль или показывать неуважение, я глубоко сожалею о любой боли, которую мог причинить. Я намерен начать с себя и извлечь уроки из этого опыта, чтобы больше чувствовать и понимать в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я готов искупить вину и способствовать единству", — написал артист в своих соцсетях.