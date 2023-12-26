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26 декабря, 10:20

Канье Уэст неожиданно покаялся перед евреями на иврите и взмолил об искуплении

Канье Уэст официально извинился перед евреями за антисемитские высказывания

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Evan Agostini / Invision / AP

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Evan Agostini / Invision / AP

Американский рэпер Канье Уэст на иврите извинился перед всем еврейским народом за антисемитские высказывания. Он пообещал искупить вину и контролировать вспышки гнева.

"Я не собирался причинять боль или показывать неуважение, я глубоко сожалею о любой боли, которую мог причинить. Я намерен начать с себя и извлечь уроки из этого опыта, чтобы больше чувствовать и понимать в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я готов искупить вину и способствовать единству", — написал артист в своих соцсетях.

Напомним, что в прошлом году Канье Уэст на фоне обвинений в антисемитизме открыто заявил о симпатиях к Адольфу Гитлеру. Он призвал еврейский народ простить нацистского диктатора и не осуждать его за такую точку зрения. Рэпер также повторил свои заявления о контроле евреями "СМИ наряду с банками, недвижимостью и торговыми центрами".

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Ян Поланин
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