Хабиров пообещал показать истинное лицо организаторов беспорядков в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров считает, что часть вины вокруг ситуации с массовыми беспорядками после суда над Фаилем Алчиновым* лежит на властях. При этом он пообещал защищать регион и показать истинное лицо организаторов протеста.

"С первого дня своей работы я сказал, что не буду терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию. Как глава Башкортостана, я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие — по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, мой долг", — написал он в телеграм-канале.

Он напомнил, что Алчинов* уже привлекался к административной ответственности по экстремизму, кроме того, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов. И маски "доброго экоактивиста, патриота, мирного чабана" — это всего лишь маски, подчеркнул Хабиров. Он рассказал, что группа лиц, часть из которых находится за рубежом, призывает к отделению Башкортостана от России и к партизанской войне в республике.

"Я переживаю, где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят", — добавил Хабиров.

Напомним, 17 января Баймакский районный суд приговорил местного активиста Фаиля Алчинова* к четырём годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному признаку. После оглашения приговора у здания суда начались массовые беспорядки, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. В итоге были возбуждены уголовные дела по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также о применении насилия в отношении представителя власти.