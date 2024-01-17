В Башкирии возбуждено уголовное дело после массовых беспорядков в Баймаке
В Башкирии возбудили уголовное дело после массовых беспорядков и применения насилия в Баймаке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — говорится в телеграм-канале ведомства.
По версии следствия, пользователи соцсетей и мессенджеров ранее выступали с призывами о том, чтобы выйти на протестные акции у Баймакского районного суда в ходе заседания по делу в отношении Фаиля Алчинова*, которого обвиняют по ч. 1 ст. 282 УК РФ. Так его единомышленники хотели спасти его от уголовной ответственности, однако ничего не вышло.
"В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов", — уточнили в Следкоме.
Теперь в деле разбираются правоохранители, они уже устанавливают личности тех, кто принимал участие в беспорядках и совершал преступления.
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