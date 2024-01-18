Баскетболиста Никиту Курбанова дисквалифицировали на 3 месяца из-за кокаина
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Трёхкратный победитель баскетбольной Евролиги Никита Курбанов был отстранён от соревнований за употребление кокаина. Об этом сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
"Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсмена Курбанова Никиту, вид спорта — баскетбол, на три месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил", — говорится на сайте антидопингового агентства.
Решение вступает в силу со дня вынесения — 10 января 2024 года — с зачётом отбытого срока временного отстранения (20 октября).
Ранее такая же участь настигла российскую тяжелоатлетку Яну Сотиеву. Бронзовая призёрка чемпионата мира 2021 года и серебряная призёрка чемпионата Европы 2021 года была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года.