Баскетболиста Никиту Курбанова дисквалифицировали на 3 месяца из-за кокаина

Трёхкратный победитель баскетбольной Евролиги Никита Курбанов был отстранён от соревнований за употребление кокаина. Об этом сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

"Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсмена Курбанова Никиту, вид спорта — баскетбол, на три месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил", — говорится на сайте антидопингового агентства.

Решение вступает в силу со дня вынесения — 10 января 2024 года — с зачётом отбытого срока временного отстранения (20 октября).