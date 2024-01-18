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18 января, 09:04

Баскетболиста Никиту Курбанова дисквалифицировали на 3 месяца из-за кокаина

Обложка © ТАСС / Певцова Валентина

Обложка © ТАСС / Певцова Валентина

Трёхкратный победитель баскетбольной Евролиги Никита Курбанов был отстранён от соревнований за употребление кокаина. Об этом сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

"Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсмена Курбанова Никиту, вид спорта — баскетбол, на три месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил", — говорится на сайте антидопингового агентства.

Решение вступает в силу со дня вынесения — 10 января 2024 года — с зачётом отбытого срока временного отстранения (20 октября).

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Ранее такая же участь настигла российскую тяжелоатлетку Яну Сотиеву. Бронзовая призёрка чемпионата мира 2021 года и серебряная призёрка чемпионата Европы 2021 года была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года.

Николь Вербер
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