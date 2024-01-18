Москвичам рассказали, в каких парках пройдут крещенские купания

В этом году для крещенских купаний московские власти оборудовали 49 майн и 10 купелей. К каждой из них организовали удобный и безопасный подход, а рядом разместили тёплые раздевалки. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Для жителей и гостей столицы пригласят священнослужителей, которые проведут праздничный молебен и освятят воду. Также в местах купания организуют дежурство спасателей и медиков. Сотрудники МЧС даже будут провожать людей до купели и обратно.

В Москве на Крещение оборудовали 49 майн и 10 купелей. Фото © Mos.ru

Крещенские купания пройдут 18 и 19 января на 11 парковых и природных территориях. Например, в парке "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино", на территории зоны отдыха "Левобережье" и музея-заповедника "Царицыно", в парке "Усадьба Воронцово", в зоне отдыха "Борисовские пруды", в ландшафтном парке "Митино", на территории памятника природы "Серебряный Бор", в Терлецком лесопарке и в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево".