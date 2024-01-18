Главархив Москвы примет на вечное хранение воспоминания пожилых горожан 18 января, 09:27 Фото, переданные на хранение в Главархив Москвы. Фото © Главархив Москвы

Главархив Москвы в Год семьи примет на вечное хранение воспоминания пожилых жителей столицы о праздниках и памятных датах. Участниками акции станут члены клуба мемуаристики "Линия жизни", они передадут истории о том, как отмечали разные события, что дарили близким, какие блюда готовили, во что одевались и какие мероприятия посещали в городе.

"Ровно три года назад по просьбе посетителей центров московского долголетия мы открыли клуб мемуаристики "Линия жизни". В рамках этого проекта наши "серебряные" писатели могут поделиться своими воспоминаниями, а Главархив возьмёт их на вечное хранение", — рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Весь год специалисты Главархива Москвы будут проводить занятия с участниками клуба и в итоге выпустят общий сборник, в котором будут содержаться истории из жизни обычных семей, которые точно так же невероятно важно сохранять, как и официальную историю столицы, подчеркнула Ракова.

Документы, переданные на хранение в Главархив Москвы. Фото © Главархив Москвы

В течение 2024 года мемуаристам предложат написать воспоминания о Дне защитника Отечества, Международном женском дне, Пасхе, Празднике Весны и Труда, Дне Победы, Дне знаний и Дне учителя, Новом годе и Рождестве, о летнем отдыхе в пионерских лагерях, путешествиях по стране, работе в комсомольских и студенческих отрядах.

Главархив Москвы примет не только тексты с воспоминаниями, но и фотографии, стихотворения и песни, поздравительные открытки и письма, вырезки из газет.

Кстати, Новый год стал главным праздником в России не так давно — чуть более полувека назад. До революции он находился в тени Рождества, а в начале 30-х годов этим праздникам пришлось пережить непростые годы негласного запрета. О том, почему в СССР Новый год отмечали тайно, читайте в материале Лайфа.

Авторы Александра Вишнякова