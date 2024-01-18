"Демон у дверей сердца": Папа римский назвал секс даром Божьим, но призвал не смотреть порно
Папа римский назвал секс даром Божьим, но призвал не смотреть порнографию
Секс является даром Божьим, однако просмотр порнографии подрывает удовольствие от него. Об этом заявил папа римский Франциск, выступая с катехизисом (догматическое изложение религиозного учения) на тему порока похоти.
Папа римский назвал секс даром Божьим, но призвал не смотреть порно. Видео © YouTube / ABS-CBN News
"Удовлетворение без отношений может породить формы зависимости <...> Целомудрие выходит за рамки сексуального воздержания. Это воля никогда не обладать другим. Любить — значит уважать других, стремиться к их счастью, развивать сочувствие к их чувствам, погружаться в познание тела, психологии и души", — приводит слова понтифика L'Unione Sarda.
Папа римский назвал похоть вторым после чревоугодия демоном, притаившимся у дверей сердца. По его словам, этот грех разрушает прекрасные чувства, которые дарит любовь. Похотливый человек всегда ищет короткие пути и не понимает, что к любви нужно идти медленно, пояснил понтифик.
Напомним, в 2020 году глава Римско-католической церкви также называл секс божественным удовольствием. Таким же образом он высказался о еде. По словам Франциска, чрезмерная мораль является неправильной трактовкой христианского послания.
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