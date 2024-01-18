"Демон у дверей сердца": Папа римский назвал секс даром Божьим, но призвал не смотреть порно

Секс является даром Божьим, однако просмотр порнографии подрывает удовольствие от него. Об этом заявил папа римский Франциск, выступая с катехизисом (догматическое изложение религиозного учения) на тему порока похоти.

Папа римский назвал секс даром Божьим, но призвал не смотреть порно. Видео © YouTube / ABS-CBN News

"Удовлетворение без отношений может породить формы зависимости <...> Целомудрие выходит за рамки сексуального воздержания. Это воля никогда не обладать другим. Любить — значит уважать других, стремиться к их счастью, развивать сочувствие к их чувствам, погружаться в познание тела, психологии и души", — приводит слова понтифика L'Unione Sarda.

Папа римский назвал похоть вторым после чревоугодия демоном, притаившимся у дверей сердца. По его словам, этот грех разрушает прекрасные чувства, которые дарит любовь. Похотливый человек всегда ищет короткие пути и не понимает, что к любви нужно идти медленно, пояснил понтифик.