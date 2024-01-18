Российские войска в 2024 году совершат решающий прорыв. Об этом в интервью Die Welt заявил британский историк Нил Фергюсон, вспомнив некоторые факты из истории.

"Многие на Западе не хотели верить в возможность такого сценария, а ещё забыли уроки истории: в первой половине вооружённого конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают", — считает он.

По словам историка, поддержка Киева со стороны США уже не та, что была раньше. И это давно стало нормой для американцев: сперва власти обещают поддерживать ту или иную страну столько, сколько необходимо, но уже спустя несколько лет помощь сходит на нет, как это было, например, с Ираком и Афганистаном.

"Складывается такое впечатление, как будто им наскучила телевизионная передача — и они для разнообразия переключаются на другой канал", — сказал Фергюсон.

А поскольку на поддержку со стороны США лучше не рассчитывать, то, продолжил учёный, Европе необходимо стремиться к стратегической автономии и брать на себя всё больше и больше ответственности на мировой арене, пока Америка переживает упадок.

"А с возвращением в Белый дом экс-президента Дональда Трампа эти процессы только ускорятся", — заключил историк.