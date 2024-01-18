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18 января, 10:22

Учёные впервые клонировали макаку-резус, вспомнив эксперимент с овечкой Долли

NC: Китайские учёные впервые клонировали макаку-резус по методике овечки Долли

Макак-резус Ретро. Обложка © Nature Communications

Макак-резус Ретро. Обложка © Nature Communications

Китайские учёные провели успешное клонирование макаки-резус, используя способ, аналогичный при опытах со знаменитой овечкой Долли. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Communications.

"Мы разработали подход, который значительно повысил вероятность успеха при клонировании, что позволило нам вырастить здоровый клон самца этого вида обезьян", — заявили биологи.

В ходе эксперимента исследователи разработали новый протокол переноса ядра из соматической клетки в яйцеклетку и создали смеси из ферментов и молекул РНК, защищавших геном обезьяны от повреждений. Благодаря подходу учёных обезьяне удалось прожить уже более двух лет, однако известно о ней стало только сейчас. Мартышка получила имя Ретро в честь одного из методов, которые были использованы в её создании, — замены трофобласта (TROphoblast REplacement).

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По словам исследователей, обезьяна не испытывает каких-либо проблем со здоровьем, что даёт надежду на возможное выращивание клонов приматов, с помощью которых будут проводиться различные исследования. Несмотря на критику со стороны некоторых зоозащитников и научного сообщества, учёные намерены продолжить эксперименты.

А овечку Долли клонировали в 1996 году. Это доказало, что специализированные клетки можно использовать для создания точной копии животного, у которого их взяли. Благодаря разработке учёные стали трудиться над исследованием плюрипотентных стволовых клеток, которые могут превращаться в клетки любых типов. Это чрезвычайно важное открытие не только для биологии, но и для медицины в целом.

Умер эмбриолог Иэн Уилмут, который в конце 2000-х клонировал овечку Долли
Умер эмбриолог Иэн Уилмут, который в конце 2000-х клонировал овечку Долли
Николь Вербер
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