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18 января, 10:33

Медвежатник с бензорезом оконфузился при попытке вскрыть банкомат в КБР

В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат бензорезом

В Кабардино-Балкарии полиция задержала мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат с помощью бензореза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Инцидент произошёл в городе Чегем в декабре. Вооружённый бензорезом злоумышленник попытался вскрыть сейфовую часть банкомата, где находилось 7,2 млн рублей, но у него ничего не вышло — сработали средства технической защиты.

Найти взломщика-неудачника удалось с помощью камер видеонаблюдения. Также сотрудники банка составили "финансовый профиль злоумышленника" и установили адреса, где он может находиться. Всю информацию направили правоохранительным органам. 15 января медвежатника удалось задержать.

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А ранее Лайф рассказывал шокирующую историю для всех ипотечников, которая произошла в Москве. Мужчина хотел внести платёж за ипотеку, положил один миллион в банкомат и ушёл, не проверив зачисление. Но аппарат "выплюнул" купюры, и их забрал следующий в очереди.

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Александра Мышляева
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