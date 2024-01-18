Лавров перечислил страны из близкого окружения России Лавров включил Иран, Турцию и Саудовскую Аравию в близкое окружение России 18 января, 10:44 Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Getty Images / Aziz Karimov

В близкое окружение России входят Китай, Индия и пять ближневосточных государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар", — уточнил он.

Также Лавров отдельно выделил сотрудничество РФ и КНР. По словам министра, Москва и Пекин переживают лучший период своих взаимоотношений. Отдельного упоминания удостоились и российского-индийские связи. Лавров отметил, что Нью-Дели традиционно остаётся "привилегированным, стратегическим" партнёром Москвы.

Руководитель дипведомства добавил, что Россия продолжит укреплять связи с региональными структурами. В том числе речь идёт о Лиге арабских государств, АСЕАН, Африканском союзе, Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна и других.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе своего выступления Лавров назвал фантазиями Запада заявления о возможной "победе над Россией". Министр подчеркнул, что подобные слова западных политиков к реальной жизни не имеют никакого отношения.

Авторы Татьяна Миссуми