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18 января, 11:15

В Белгороде отказались от крещенских купаний

МЧС: Крещенских купаний в Белгороде в этом году не будет

Белгородские власти приняли решение отменить крещенские купания в городе. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.

"В этом году количество организованных мест будет меньше, в прошлом году их было 98, в этом году их 89. Принято решение, что город Белгород полностью отказывается от организации данных мероприятий", — сказал он на пресс-конференции.

Также без купаний на Крещение останутся и жители приграничных районов. Потапов призвал отнестись к этому с понимаем, отметив, что такого усиления мер безопасности требует ситуация.

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Между тем в Москве крещенские купания пройдут на 11 парковых и природных территориях. Столичные власти в этом году оборудовали для верующих жителей и гостей города 49 майн и десять купелей, к каждой из которых организовали удобный и безопасный подход.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Николь Вербер
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