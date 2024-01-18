В Белгороде отказались от крещенских купаний
МЧС: Крещенских купаний в Белгороде в этом году не будет
Белгородские власти приняли решение отменить крещенские купания в городе. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.
"В этом году количество организованных мест будет меньше, в прошлом году их было 98, в этом году их 89. Принято решение, что город Белгород полностью отказывается от организации данных мероприятий", — сказал он на пресс-конференции.
Также без купаний на Крещение останутся и жители приграничных районов. Потапов призвал отнестись к этому с понимаем, отметив, что такого усиления мер безопасности требует ситуация.
Между тем в Москве крещенские купания пройдут на 11 парковых и природных территориях. Столичные власти в этом году оборудовали для верующих жителей и гостей города 49 майн и десять купелей, к каждой из которых организовали удобный и безопасный подход.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV