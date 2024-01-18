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Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Росавиация: Шереметьево вновь принимает самолёты после введения ограничений

18 января, 11:32
Аэропорт Шереметьево. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Аэропорт Шереметьево. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Столичный аэропорт Шереметьево возобновил работу после её приостановки в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом рассказали в Росавиации.

"Все московские аэропорты работают штатно. Временные ограничения для Шереметьево сняты", — говорится в заявлении ведомства.

Аэропорт Внуково возобновил работу после введения плана "Ковёр"
Аэропорт Внуково возобновил работу после введения плана "Ковёр"

Напомним, сегодня столичный аэропорт Шереметьево временно не принимал рейсы в целях обеспечения безопасности. Четыре самолёта — из Санкт-Петербурга, Ижевска, Минска и Оренбурга — ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород. Ещё несколько пассажирских судов оказались в зоне ожидания в районе Шереметьево.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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