Столичный аэропорт Шереметьево возобновил работу после её приостановки в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом рассказали в Росавиации.

Напомним, сегодня столичный аэропорт Шереметьево временно не принимал рейсы в целях обеспечения безопасности. Четыре самолёта — из Санкт-Петербурга, Ижевска, Минска и Оренбурга — ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород. Ещё несколько пассажирских судов оказались в зоне ожидания в районе Шереметьево.