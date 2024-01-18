Шойгу поручил бюро "Радуга" увеличить дальность одной из ракет до 300 км
МО РФ: Шойгу потребовал увеличить дальность ракеты ГосМКБ "Радуга" до 300 км
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка, где разрабатывают управляемые ракеты, сообщили в Минобороны РФ. Глава ведомства потребовал увеличить дальность одной из ракет до 300 километров.
"Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 километров", — сказали в ведомстве.
Шойгу потребовал увеличить дальность ракеты до 300 километров и более.
А ранее Шойгу пришёл с проверкой на завод по сборке крылатых ракет Х-31 и Х-69 в Подмосковье. Во время инспекции министр обороны посетил производственные цеха на предприятии. Кроме того, глава ведомства проверил технологический процесс по сборке высокоточных средств поражения.