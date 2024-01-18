Шойгу поручил бюро "Радуга" увеличить дальность одной из ракет до 300 км

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка, где разрабатывают управляемые ракеты, сообщили в Минобороны РФ. Глава ведомства потребовал увеличить дальность одной из ракет до 300 километров.

"Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 километров", — сказали в ведомстве.

Шойгу потребовал увеличить дальность ракеты до 300 километров и более.