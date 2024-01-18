Жителей Москвы и области предупредили о снежном апокалипсисе на Крещение Синоптик Леус спрогнозировал сильные снегопады и метели в Москве 18–19 января 18 января, 13:16 Снегопад в Москве. Обложка © Shutterstock

К московскому региону с запада приблизился тёплый атмосферный фронт, который вызовет снегопады, метели и порывистый ветер 18 января. Об этом в телеграм-канале рассказал метеоролог Михаил Леус.

"Температура воздуха -7…-9°, по области -6…-11°. Ветер юго-восточный 5–10 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление будет резко падать и к вечеру составит 731 мм рт. ст., что существенно ниже нормы", — уточнил синоптик.

Снегопад в Москве в четверг, 18 января. Видео © LIFE

В пятницу, 19 декабря, температура ещё немного повысится — до 0…-2°, а осадки сменятся на мокрый снег. Автомобилистам придётся проявлять внимательность, потому что прогнозируется гололедица. Ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала в беседе с РИАМО, что о предстоящей непогоде в Москве и области утром говорил ярко-красный рассвет.

"Рассвет сегодня был таким красивым, потому что была ясная сухая ночь и ничего в воздухе не мешает — в воздухе мало вот этих вот частиц воды или кристалликов снега", — пояснила она.

По словам эксперта, несмотря на красоту, такое погодное явление предвещает усиление ветра и снегопады, поэтому нет ничего неожиданного в том, что в ближайшие сутки жителей московского региона ожидает снежное ненастье.

Ранее в Гидрометцентре развеяли миф о крещенских морозах. 19 января не существует какого-либо определённого понижения температуры, пояснили метеорологи.

Авторы Татьяна Миссуми