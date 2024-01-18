Shaman сыграл роль узника в новом клипе на песню "Живой"

Один из популярнейших исполнителей России Shaman (Ярослав Дронов) представил слушателям новый клип. В этот раз визуализацию получила песня "Живой", которая также стала новинкой певца в этом году. В клипе артист сыграл роль узника, которого ведут на эшафот.

Клип SHAMAN на песню "Живой". Видео © YouTube / SHAMAN

"Эта история могла случиться в далёком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас", — говорится в описании клипа на "Ютубе".

В пресс-службе исполнителя "Газете.ru" рассказали, что клип снимался в бетонном хранилище под Москвой в течение сорока часов. Участие в работе приняли порядка ста человек, а сценаристом клипа выступил сам Ярослав Дронов. По его словам, это видео о вере, которую неспособны поколебать "ни позорное шествие на эшафот, ни плевки в лицо и удары камней".