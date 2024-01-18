Никакого чая с коньяком: Спасатель объяснил, как оказать первую помощь на крещенских купаниях

Никто не застрахован от несчастных случаев, особенно во время крещенских купаний, когда люди окунаются в ледяную воду в проруби. Из-за резкого перепада температур человеку может стать плохо, поэтому нужно уметь оказать первую помощь. О том, как это правильно сделать, рассказал заслуженный спасатель России, замначальника ГКУ МО "Мособлпожспас" Сергей Щетинин.

"Следует позвонить по телефону 112 и постараться вытащить человека из воды, перенести в тёплое место, чтобы не было дальнейшего холодового воздействия. Если вы видите, что человек замёрз (дрожь, синюшные губы), но находится в сознании, нужно согреть его", — приводит слова эксперта НСН.

Например, можно обтереть замёрзшего полотенцем, надеть на него тёплые вещи и напоить горячим чаем. Однако ни в коем случае нельзя добавлять туда коньяк или водку. При этом помогать нужно лишь в том случае, если знаете, как правильно действовать, ведь неверные решения могут привести к серьёзным последствиям, пояснил спасатель.

"Ошибочные действия могут довести вас и до уголовной ответственности. Поэтому если не знаете, как помочь, если можете обойти этот вопрос, то следует так и поступить", — добавил Щетинин.