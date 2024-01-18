Путин и Байсаров обсудили строительство мостов, переходов и тоннелей в России

Так, в разговоре было затронуто возведение нового железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем Джалинда – Мохэ, по итогам завершения которого планируется грузопоток на экспорт до 20 миллионов тонн. К настоящему моменту уже завершено строительство моста через реку Зею в Амурской области, протяжённость которого составила порядка десяти километров, моста через реку Суру, а также вантового моста на трассе М12 во Владимирской области. Кроме того, Байсаров доложил о строительстве метро в Красноярском крае и второго Дуссе-Алиньского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Хабаровском крае.