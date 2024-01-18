Путин и Байсаров обсудили строительство мостов, переходов и тоннелей в России
Владимир Путин и Руслан Байсаров. Обложка © VK / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем совета директоров "Бамтоннельстрой-Мост" (БТС-МОСТ) Русланом Байсаровым, на которой обсудил строительство мостов и тоннелей на территории страны.
Так, в разговоре было затронуто возведение нового железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем Джалинда – Мохэ, по итогам завершения которого планируется грузопоток на экспорт до 20 миллионов тонн. К настоящему моменту уже завершено строительство моста через реку Зею в Амурской области, протяжённость которого составила порядка десяти километров, моста через реку Суру, а также вантового моста на трассе М12 во Владимирской области. Кроме того, Байсаров доложил о строительстве метро в Красноярском крае и второго Дуссе-Алиньского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Хабаровском крае.
"Владимир Владимирович, вы принимали участие в сбойке второго Байкальского тоннеля. У нас состоится сбойка второго Дуссе-Алиньского тоннеля. Просьба принять участие", — пригласил Путина председатель совета директоров "Бамтоннельстрой-Моста".
Ранее Лайф писал, что Путин намерен провести рабочие встречи со своими доверенными лицами, которые состоятся в рамках предстоящих выборов. Президент отметил, что обсудит с доверенными лицами интересующие россиян вопросы.