Жители Новой Москвы пытаются спасти хаски, который с осени живёт в машине без еды и воды

Жильцы ЖК "Марьино Град" в поселении Филимонковском Новой Москвы подали заявление в полицию на хозяйку, которая держит свою собаку породы хаски в машине с осени прошлого года. По словам очевидцев, женщина выгуливает питомца на цепи, а потом запирает его в машине без еды и воды.

Ещё в октябре 2023 года жильцы заметили хаски, который всё время сидит в припаркованной во дворе дома машине. Местные пытались дописаться до хозяев в общих чатах, однако на связь никто не вышел. Тогда москвичи начали выслеживать безответственного владельца пса у машины. Когда хозяйка нашлась, на вопрос соседей, почему собака живёт в авто, она ответила, что псу "так нравится". Жители ЖК также отметили, что женщина выгуливает собаку на цепи и без намордника.

Хозяйка с хаски, который с осени живёт в машине в Новой Москве. Фото © Вечерняя Москва

В ноябре они даже сообщали о ситуации в 112, но никто на вызов не приехал. Тогда очевидцы написали заявление в полицию. Жильцы призвали проверить хозяйку на соблюдение закона об обращении с животными. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова рассказала "Вечерней Москве", что ситуация находится на контроле ведомства.

А по мнению первого заместителя председателя Комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, действия хозяйки собаки подпадают под статью "Жестокое обращение с животными", за которую её можно привлечь к ответственности.