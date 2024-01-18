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18 января, 14:54

Тучный гость громким храпом распугал посетителей московского бара, а когда затих, оказался мёртвым

МК: В баре на Большой Лубянке умер уснувший мужчина

Фото © master1305 / freepik

Фото © master1305 / freepik

Одинокий посетитель найден мёртвым в одном из столичных баров на Большой Лубянке, сообщает сайт МК.ru. Сотрудники заведения рассказали, что гость пришёл к ним накануне вечером, употреблял спиртное в одиночестве, и в итоге уснул, не успев расплатиться по счёту.

Мужчина был очень крупного телосложения, разбудить его, чтобы поднять на ноги и усадить в такси, сотрудники не смогли, поэтому решили оставить его на ночь — проспаться на подоконнике. Гость при этом очень громко храпел, на что жаловались другие посетители заведения. Когда жалобы прекратились и посетитель затих, персонал почувствовал неладное и вызвал скорую помощь. Врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины. Его личность устанавливается.

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Ранее Лайф рассказывал, как официант бара случайно убил 17-летнюю девушку, сделав ей не тот кофе. Посетительница предупредила, что страдает непереносимостью лактозы, и попросила напиток без молока, однако сотрудник заведения отвлёкся и записал в заказ "двойное молоко". Даже один глоток оказался для девушки смертельным — у неё развился мгновенный анафилактический шок.

Марина Калегина
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